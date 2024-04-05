ФСБ опубликовала видео задержания пособников террористов из «Крокуса»

Помощники боевиков признались в содеянном.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ФСБ РФ; 5-tv.ru
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В ФСБ РФ опубликовали видео задержания в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
На кадрах видно, как силовики выслеживают нарушителей и следом задерживают их. Затем они спросили у них, знают ли те причину, по которой их только что схватили.
«За теракт в «Крокусе», — ответили двое задержанных.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин раскрыл главную цель заказчиков теракта в «Крокусе».
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