«Уколы доделывает»: друг Николая Дроздова рассказал о новой операции ведущего

Знаменитый зоолог стал частым гостем в больницах.

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов чувствует себя отлично после операции на колене. Об этом KP.RU рассказал его близкий друг — художник Константин Мирошник.

Он уточнил, что Николаю Николаевичу потребовалась операция после старой травмы. Сейчас бессменный ведущий программы «В мире животных» уже восстановился и наслаждается чудесной погодой, гуляя с давним товарищем.

Несмотря на переломы и трещины, 86-летний зоолог может бодро спуститься по лестнице с 14 этажа, подметил художник.

«Сейчас уколы доделывает. Все хорошо», — заверил Константин Мирошник.

Весну Николай Дроздов встретил с радостью — с потеплением он сразу отправился в ближайший лесопарк. На прогулки звезда экранов берет с собой специальные палки для скандинавской ходьбы. Так и полезней, и надежней, особенно после многочисленных переловов и недавней операции.

Теперь Николай Николаевич регулярно посещает больницы и обследуется — возраст и любимая супруга Татьяна Петровна заставляют следить за здоровьем. В июне телеведущему исполнится 87 лет.

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