Режим ЧС ввели в Оренбургской и Самарской областях из-за паводков

Эфирная новость 31 0

Как регионы справляются с весенним половодьем?

Фото, видео: Сергей Булкин / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

В Самарской области сразу в двух районах введен режим ЧС. Талые воды прибывают настолько стремительно, что при эвакуации местные жители успевают взять лишь документы.

А в Оренбургской области спасатели отмечают пик паводка. Сразу несколько сел отрезаны от большой земли. Передвигаться даже на резиновых лодках — опасно. Есть риск, что их унесет течением.

Корреспонденты «Известий» Данил Рябков и Кирилл Мальков сейчас находятся в районах подтопления. Они оценили масштаб бедствия. Все подробности — в их репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МЧС эвакуирует людей из зоны возможного подтопления в Орске из-за прорыва дамбы.

Тема:
Погода
5 апр
Температурные качели: когда в Москву вернется июньская погода
4 апр
Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком
3 апр
В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали
3 апр
Путин дал поручения о помощи жителям регионов России, где начались паводки
3 апр
Штормовой ветер обрушился на Москву, в городе закрываются парки
3 апр
Весеннее половодье в России: ситуация в регионах на утро 3 апреля
3 апр
Температурный рекорд: в этом году 2 апреля в Москве стало самым жарким за 146 лет
2 апр
От Подмосковья до Алтая: как российские регионы справляются с весенними паводками
1 апр
Погодные качели: заморозки придут в Москву после аномального тепла
1 апр
«Время переобуваться!» — москвичам рекомендовали сменить резину авто на летнюю
-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.42
0.11 100.13
0.06
Грядет солнечное затмение: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Последние новости

22:28
В Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг
22:09
Режим ЧС ввели в Оренбургской и Самарской областях из-за паводков
22:09
В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
21:55
Суд в Москве арестовал экс-начальника ОВД «Коммунарский» Тургенева
21:42
«Обнял и ушел»: вдова шахтера рудника «Пионер» о последнем прощании с мужем
21:28
Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии

Сейчас читают

В Орске прорвало дамбу
Не совершайте поспешных поступков: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 апреля
«Музыка лечит»: Серябкина рассказала, к чему стремится в творчестве
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок