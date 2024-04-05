МЧС эвакуирует людей из зоны возможного подтопления в Орске из-за прорыва дамбы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 126 0

Горожане будут размещены в пунктах временного размещения.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Жителей Орска в Оренбургской области эвакуируют из зоны возможного подтопления после прорыва дамбы, сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

В настоящее время проводится подворовый обход, жителей эвакуируют из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения (ПВР). Место сбора — улица Крайняя.

Как сообщали прежде в оперативных службах города, в зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места прорыва дамбы в Орске.

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