Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек.

Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В больницах российской столицы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, состояние троих пациентов все еще оценивается как тяжелое.

«В ночь в наши больницы было доставлено 85 пациентов, в федеральные — 13 пациентов. Еще девять москвичей из больниц Московской области в крайне тяжелом состоянии мы перевели в наши стационары с помощью санавиации на следующий день», — рассказала Ракова в интервью одному из федеральных каналов.

Вице-мэр Москвы также отметила, что санитарная авиация сыграла большую роль в организации эвакуации пострадавших в теракте, в том числе, крайне тяжелых пациентов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы 12 человек. Следственные мероприятия продолжаются.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По данным ФСБ РФ, они надеялись попасть на Украину, где у них могут быть некоторые связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что помогло спасти сотни людей во время теракта в «Крокусе».

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