Украина ввела новые санкции против 86 компаний России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

В списке также оказались предприниматели из РФ и других стран.

Украина ввела новые санкции против 86 компаний России

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Украина ввела санкции против семи физических лиц и 86 компаний России. Указ подписал Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте президента Украины.

В санкционном списке — граждане России, Румынии, Израиля и Украины, которые, по мнению киевского режима, причастны к отмыванию денег и контрабанде, а также промышленные предприятия.

Санкции будут действовать от трех до десяти лет, предусматривают блокировку активов, ограничение финансовых и торговых операций и запрет на вывод денег с украинских счетов, передачу интеллектуальной собственности и технологий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько могут продлиться санкции против России.

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