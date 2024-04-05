«Сумасшедшее американское заявление»: Францию призвали выйти из НАТО, пока не поздно

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 81 0

Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО, если Украина вступит в блок

«Сумасшедшее американское заявление»: Францию призвали выйти из НАТО, пока не поздно

Фото: www.globallookpress.com / Stephan Gabriel

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Чего конкретно опасаются постоянные члены альянса?

Франция должна будет выйти из НАТО, если Украина станет членом альянса. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности принятия Украины в военный блок, французский политик назвал этот шаг ускорением по пути к Третьей мировой войне, первыми жертвами которой станут страны Европы.

«Сумасшедшее и ультра-опасное американское заявление! Украина станет членом НАТО, объявил вчера вечером Блинкен. Давайте как можно скорее освободимся из этой ловушки, выйдем из НАТО и установим мир!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Блинкен накануне заявил, что Украина должна будет вступить в альянс.

«Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите — помочь построить мост к этому членству», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что толкают Украину ради вступления в НАТО.

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