«Сумасшедшее американское заявление»: Францию призвали выйти из НАТО, пока не поздно
Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО, если Украина вступит в блок
Фото: www.globallookpress.com / Stephan Gabriel
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Чего конкретно опасаются постоянные члены альянса?
Франция должна будет выйти из НАТО, если Украина станет членом альянса. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности принятия Украины в военный блок, французский политик назвал этот шаг ускорением по пути к Третьей мировой войне, первыми жертвами которой станут страны Европы.
«Сумасшедшее и ультра-опасное американское заявление! Украина станет членом НАТО, объявил вчера вечером Блинкен. Давайте как можно скорее освободимся из этой ловушки, выйдем из НАТО и установим мир!» — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Блинкен накануне заявил, что Украина должна будет вступить в альянс.
«Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите — помочь построить мост к этому членству», — сказал он на брифинге в Брюсселе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что толкают Украину ради вступления в НАТО.
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