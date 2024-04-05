Какой сценарий могут предложить киевскому режиму представители альянса?

В НАТО обсуждают сценарий, при котором Украина уступает России уже освобожденные территории в обмен на гарантии безопасности и разрешение на вступление страны в альянс. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

При этом авторы материала сравнивают Украину с Германией после окончания Второй Мировой войны.

«План заключался бы в передаче территорий Кремлю. Крым и остальные четыре региона завоеваны за последние два года. А потом запечатать границы. Позволив тому, что осталось от Украины, присоединиться к НАТО. Путь, который очень похож на то, что произошло после Второй мировой войны с Западной Германией», — говорится в материале.

Предполагается, что такой сценарий ускорит путь Украины в НАТО, который оказался более тернист, чем всего год назад казалось украинским властям. Также считается, что подобный подход может помочь в продавливании очередной военной помощи Киеву, которая «затормозила», в том числе из-за разногласий в истеблишменте США.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

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