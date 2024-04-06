Три фактора: что влияет на продолжительность жизни

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 51 0

Гериатр Краснов: климат и экология серьезно влияют на продолжительность жизни

Три фактора: что влияет на продолжительность жизни

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Одного здорового образа жизни не всегда достаточно, чтобы дожить до 100 лет.

На продолжительность жизни влияют три фактора — уровень благополучия, климатические условия и экологические особенности. Об этом сайту NEWS.ru рассказал врач-гериатр Глеб Краснов.

«Чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут. Это объясняется тем, что при росте благосостояния повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше», — объяснил эксперт.

Климатические условия также играют большую роль. Так, например, у пенсионеров, проживающих в регионах, где мягче зима, ниже вероятность поскользнуться или упасть. Это, в свою очередь, снижает риск нанесли вред здоровью. Например, сломать шейку бедра при падении.

«Травмирующее событие значительно изменит вашу жизнь и сократит ее потенциальную продолжительность», — указал Краснов.

Еще одним важным фактором является работа в тяжелых условиях. Под воздействием негативных факторов у человека могут развиваться профессиональные заболевания, которые напрямую влияют на продолжительность жизни.

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