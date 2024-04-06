Названы причины прорыва дамбы в Орске

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 35 0

Прорыв дамбы в Орске произошел из-за нарушений правил ее содержания

Названы причины прорыва дамбы в Орске

Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

В городе и регионе действует режим ЧС.

Причиной прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области стали несвоевременно принятые меры по содержанию гидротехнического сооружения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, дамба была введена в эксплуатацию в марте 2010 года. А перед этим Ростехнадзор в ходе проверки выявил ряд проблем на гидротехническом сооружении.

Более того, уже в марте 2024-го городские чиновники получили предостережение о недопустимости нарушений законов о защите территорий и населения и ЧС техногенного и природного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», — говорится в сообщении Оренбургской области в Telegram-канале.

Прорыв дамбы в Орске произошел поздно вечером 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС. Уже эвакуированы более 700 местных жителей. Затоплено несколько тысяч домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти региона рассказали о масштабах разрушения дамбы в Орске.

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