Патрушев назвал причины мощных паводков в регионах России

Патрушев: недостатки в прогнозировании привели к ЧС в Оренбургской области
Фото: Алеев Егор / ТАСС;
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Критическое развитие ситуации можно было бы минимизировать, уверен секретарь Совбеза.
Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы привели к чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Архангельске по безопасности на Северо-Западе.
«Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы может привести к серьезным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях», — сказал он.
Патрушев подчеркнул, что в связи с паводками в регионах России принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий. Однако критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв первой дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.
Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Украл возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.
Ранее 5-tv.ru писал, что перелив из водохранилища через дамбу произошел на границе с Казахстаном. Как сообщили власти Орска, из-за этого вода может снова прийти в город.
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