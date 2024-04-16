Патрушев назвал причины мощных паводков в регионах России

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Патрушев: недостатки в прогнозировании привели к ЧС в Оренбургской области

Патрушев назвал причины мощных паводков в регионах России

Фото: Алеев Егор / ТАСС;

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Тема:
Паводки в регионах России Прорыв дамбы в Орске

Критическое развитие ситуации можно было бы минимизировать, уверен секретарь Совбеза.

Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы привели к чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Архангельске по безопасности на Северо-Западе.

«Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы может привести к серьезным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что в связи с паводками в регионах России принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий. Однако критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв первой дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Украл возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Ранее 5-tv.ru писал, что перелив из водохранилища через дамбу произошел на границе с Казахстаном. Как сообщили власти Орска, из-за этого вода может снова прийти в город.

Тема:
Паводки в регионах России
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Патрушев назвал причины мощных паводков в регионах России

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