«Там тоже не мед»: мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Мэр Орска Козупица объяснил работой переезд сына в Саудовскую Аравию

«Там тоже не мед»: мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Прорыв дамбы в Орске

Чиновник заявил, что гордится своими детьми. Особенно — сыном, который переехал жить за границу.

Мэр Орска, где в начале апреля прорвало дамбу, Василий Козупица объяснил, чем занимается его сын в Саудовской Аравии. Его видеообращение опубликовало издание «Урал56.ру» в Telegram-канале.

Градоначальнику задали вопрос, откуда у его родственника недвижимость в Дубае, стоимость которой составляет 33 миллиона рублей. Козупица в ответ подчеркнул, что гордится своими детьми. Так, его сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Почти десять лет он проработал на Сахалине в тяжелых условиях.

«Сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал», — сказал Козупица.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв первой дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Украл возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Ранее 5-tv.ru писал, что вода снова может прийти в Орск из-за перелива на границе с Казахстаном. В поселке Тукай из-за угрозы подтопления объявлена эвакуация.

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