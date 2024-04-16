«Там тоже не мед»: мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

Мэр Орска Козупица объяснил работой переезд сына в Саудовскую Аравию
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чиновник заявил, что гордится своими детьми. Особенно — сыном, который переехал жить за границу.
Мэр Орска, где в начале апреля прорвало дамбу, Василий Козупица объяснил, чем занимается его сын в Саудовской Аравии. Его видеообращение опубликовало издание «Урал56.ру» в Telegram-канале.
Градоначальнику задали вопрос, откуда у его родственника недвижимость в Дубае, стоимость которой составляет 33 миллиона рублей. Козупица в ответ подчеркнул, что гордится своими детьми. Так, его сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Почти десять лет он проработал на Сахалине в тяжелых условиях.
«Сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал», — сказал Козупица.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв первой дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.
Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Украл возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.
Ранее 5-tv.ru писал, что вода снова может прийти в Орск из-за перелива на границе с Казахстаном. В поселке Тукай из-за угрозы подтопления объявлена эвакуация.
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