В Оренбургской области началось нашествие насекомых
Местные жители жалуются на громкий монотонный гул и болезненные укусы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Frank Röder; 5-tv.ru
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В Оренбуржье столкнулись с небывалым нашествием комаров и мошек. Жители жалуются на громкий монотонный гул и болезненные укусы.
Полчища надоедливых насекомых, по словам специалистов, расплодились из-за паводков. Высокая влажность вкупе с теплой погодой создали идеальные условия для роста личинок.
И все по той же причине в регионе не смогли вовремя провести дезинсекцию. Обрабатывать пострадавшие от половодья районы начали на месяц позже обычного.
Оренбургская область стала одним из тех российских регионов, кто больше всего пострадал от весеннего паводка в этом году. Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий были мобилизованы все необходимые силы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему дамба за миллиард рублей не смогла сдержать паводки в Оренбуржье.
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