Глава МЧС Куренков в третий раз отправился в Оренбуржье

|
Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Глава МЧС России Куренков вновь вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС Куренков в третий раз отправился в Оренбуржье

Фото: © РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прорыв дамбы в Орске Паводки в регионах России

Министр проверит, как в Орске — наиболее пострадавшем от паводка городе — исполняются поручения по ликвидации последствий.

Глава МЧС России Александр Куренков вновь отправился в Оренбургскую область, там он посетит сильно пострадавший от паводка Орск. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область… Глава спасательного ведомства посетит наиболее пострадавший от паводка Орск», — говорится в сообщении.

Министр намерен проверить исполнение поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшим жителям и работу комиссий по оценке ущерба. В пункте временного размещения Куренков встретится с инициативной группой орчан.

Кроме того, ведомство напомнило, что в Оренбургской области продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Действия спасателей на месте координирует Александр Куренков. Глава МЧС в первый раз после прорыва дамбы посетил Оренбургскую область 7 апреля. После этого о ситуации в регионе он рассказал президенту РФ Владимиру Путину. После этого Куренков снова прибыл в Оренбуржье для оценки обстановки.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Украл возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Ранее 5-tv.ru писал, что вода начала уходить из некоторых районов Оренбургской области. Улицы медленно, но все-таки начали оживать после паводка. Люди постепенно возвращаются в свои дома.

Тема:
Прорыв дамбы в Орске
12 апр
«Положение критическое»: в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей
11 апр
Паслер оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области
11 апр
Неочевидная угроза: эколог предупредила об опасности трупного яда в воде в Орске
11 апр
Сплошная вода и только крыши домов: как сейчас выглядит место разрушения дамбы в Орске
11 апр
В подтопленном Орске начали подключать электричество: главное
11 апр
Всем нужна помощь: поселок в Курганской области стремительно уходит под воду
11 апр
Файзуллин пообещал разобраться в причинах прорыва дамбы в Орске: «Огромная масса воды»
11 апр
Уровень реки Урал в районе Оренбурга вырос на 6 сантиметров за 2 часа
11 апр
МЧС доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область
10 апр
«Работает штатно»: 20-километровую дамбу в Орске обслуживали всего два человека
+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:58
В Москве состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперед»
9:42
Подполье заявило об ударе по расположению французских наемников ВСУ в Славянске
9:34
По старой схеме: Британия хочет выслать нелегалов в четыре страны
9:21
Вкусная и сочная: как правильно выбрать клубнику
9:05
Глава МЧС Куренков в третий раз отправился в Оренбуржье
8:49
Парад лицемерия: Совет Безопасности ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Сейчас читают

«Мечтал о семье»: сын Михаила Круга потерпел очередную неудачу в личной жизни
«Папа — ужасный человек»: дочь Бишимбаева отправила смс Нукеновой после ее смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок