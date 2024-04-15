Глава МЧС Куренков в третий раз отправился в Оренбуржье

Министр проверит, как в Орске — наиболее пострадавшем от паводка городе — исполняются поручения по ликвидации последствий.

Глава МЧС России Александр Куренков вновь отправился в Оренбургскую область, там он посетит сильно пострадавший от паводка Орск. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область… Глава спасательного ведомства посетит наиболее пострадавший от паводка Орск», — говорится в сообщении.

Министр намерен проверить исполнение поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшим жителям и работу комиссий по оценке ущерба. В пункте временного размещения Куренков встретится с инициативной группой орчан.

Кроме того, ведомство напомнило, что в Оренбургской области продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Действия спасателей на месте координирует Александр Куренков. Глава МЧС в первый раз после прорыва дамбы посетил Оренбургскую область 7 апреля. После этого о ситуации в регионе он рассказал президенту РФ Владимиру Путину. После этого Куренков снова прибыл в Оренбуржье для оценки обстановки.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Украл возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Ранее 5-tv.ru писал, что вода начала уходить из некоторых районов Оренбургской области. Улицы медленно, но все-таки начали оживать после паводка. Люди постепенно возвращаются в свои дома.