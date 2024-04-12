«Положение критическое»: в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 128 0

В Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города

«Положение критическое»: в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Таланов Антон

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Тема:
Паводки в регионах России Прорыв дамбы в Орске

В городе звучит сирена. Жителей призвали не терять время.

В Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Салмин.

В городе звучит сирена. Горожан просят быть максимально собранными, не игнорировать заявления властей и не терять время.

«Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — написал градоначальник.

По его словам, уровень воды в реке Урал за последние десять часов превысил 1143 сантиметра. К слову, это рекорд за всю историю наблюдений.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы. Всего, по состоянию на 11 апреля, из-за паводка в Оренбургской области оказались затоплены почти 12 тысяч жилых домов, около 15 тысяч приусадебных участков и 16 медицинских учреждений.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сильное течение осложняет эвакуацию людей в Оренбуржье.

Тема:
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