«Вода уходит»: как будет проходить оценка ущерба в пострадавших от паводков регионах

Несколько областей России продолжают оставаться в зоне затопления.

Президент России Владимир Путин практически в ежедневном формате получает информацию о ситуации с паводками в регионах от главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В ходе совещания с членами правительства глава государства заслушал очередной доклад Куренкова, а также руководителя Минстроя Ирека Файзуллина. Российский лидер отметил, что комиссии должны оценивать нанесенный паводками ущерб немедленно, без задержек, как только вода отступает.

«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя. Чтобы без пауз: вода уходит — сразу комиссия должна работать», — подчеркнул Путин.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв первой дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.

Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Урал возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.

Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Курганской области ограничили движение грузовиков из-за паводков.