Столкнуть Россию и НАТО: Сивков назвал атаку ВСУ на ЗАЭС ядерным терроризмом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45 0

Эксперт Сивков: удар ВСУ по ЗАЭС стал эпизодом ядерного терроризма

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Националисты, убежден эксперт, преследуют несколько целей.

Удары украинских беспилотников по Запорожской АЭС (ЗАЭС) — это акт ядерного терроризма. Об этом 5-tv.ru заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Он отметил, что атака не принесла желаемого результата киевскому режиму. Однако независимо от этого удары по атомным станциям являются актами ядерного терроризма, подчеркнул эксперт.

Боевики, считает Сивков, преследовали несколько целей. Первая — попытка отвлечения средств противовоздушной обороны РФ.

Вторая — заражение большой территории радиацией в случае поражения ЗАЭС, что будет представлять проблему для российских сил в этом районе.

«Третье — это повод обвинить Россию в том, что она не обеспечивает безопасность атомных объектов, и возможность добиваться размещения на территории АЭС Украины, а также России представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), обеспеченных защитой со стороны военной миссии, а конкретно — НАТО», — заключил Сивков.

Эксперт уверен, что ударами по ЗАЭС киевский режим пытается столкнуть Россию и Североатлантический альянс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ренат Карчаа назвал реальные цели атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

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