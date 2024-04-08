Лавров прибыл с однодневным рабочим визитом в Пекин

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля.

Фото, видео: ВКонтакте / МИД России / vk.com/mid; 5-tv.ru

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в аэропорт Шоуду в Пекине, в программе — встреча с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Ожидается, что будут затронуты вопросы сотрудничества держав, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, G20, региональная тематика, а также кризис на Украине и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал патовой ситуацию на Украине. Дипломат подчеркнул готовность России договориться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

Однако для этого не нужно использовать «формулу мира» — инициативу президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта — в качестве «подкладки» между готовностью к мирным переговорам и их началом, указал министр.

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