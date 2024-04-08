Банки Казахстана замедлили обработку переводов из России

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Известия: банки Казахстана замедлили обработку переводов из России

Банки Казахстана замедлили обработку переводов из России

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Проблемы возникают как с операциями в долларах, так и с транзакциями в национальных валютах.

Риски вторичных санкций со стороны Запада привели к тому, что банки Казахстана замедлили обработку переводов из России. Об этом пишут «Известия».

Так, сроки проведения платежей между странами стали достигать двух-трех недель с конца февраля. Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев отметил, что проблемы возникают как с операциями в долларах, так и с транзакциями в национальных валютах.

Более того, ряд кредитных организаций в Казахстане вовсе отказался работать с российскими контрагентами. При этом страна не откажется полностью от работы с Россией, уверен генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

В то же время ужесточение контроля из-за риска вторичных санкций заметно. И в дальнейшем, вероятно, оно продолжится, говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киргизии решили перестать обслуживать российские банковские карты «Мир» после получения предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения.

 

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:14
Задумайтесь перед покупкой: диетологи назвали опасные свойства гречки
5:01
Какого цвета ваше имя? Узнайте о характере то, о чем не догадывались
4:52
Банки Казахстана замедлили обработку переводов из России
4:46
Отсидеться не получится: как на жизни всех знаков зодиака отразится парад планет во время затмения 8 апреля
4:31
Мертвая петля: ученые назвали признаки приближающейся смерти
4:17
«Самодостаточный город»: Маск спрогнозировал сроки колонизации Марса

Сейчас читают

«Езжайте в сторону Киева»: что известно о таинственном организаторе теракта в «Крокусе»
Боится не успеть? Зачем больной раком Карл III рвется в Австралию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок