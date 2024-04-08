Путин дал ряд поручений кабмину по строительству ВСМ Москва — Петербург

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

Их необходимо выполнить до 1 июля. Какие конкретно задачи поставил президент?

Путин дал ряд поручений кабмину по строительству ВСМ Москва — Петербург

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Выполнить их необходимо к 1 июля. Перечень поручений, утвержденный по итогам совещания 15 февраля, обнародован на сайте Кремля.

Так, кабмину нужно выделить в 2025 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) средства для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не больше 1% годовых с капитализацией процентов в первые десять лет.

Правительство также должно обеспечить формирование перечня земельных участков, которые нужны для реализации проекта, а еще принять решение об их использовании в целях строительства ВСМ. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вместе с тем Путин поручил кабмину совместно с властями причастных регионов рассмотреть вопрос о строительстве в необходимом количестве объектов транспортной инфраструктуры. Они должны обеспечить при создании ВСМ сохранение уровня связанности в пределах субъектов России. Доклад по этому вопросу нужно предоставить до 1 июля и далее — ежегодно.

В марте Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Санк-Петербурга. По словам президента, ВСМ будет способствовать росту деловой активности и туризма, ведь магистраль пройдет по территории шести регионов. А недавно Путин оценил перспективы строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что строительство ВСМ улучшит качество жизни более чем 30 миллионов россиян, живущих в регионах. Задачи по этому проекту позволят создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении и увеличат технологический суверенитет нашей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что определен дизайн поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Новую железнодорожную ветку между двумя столицами должны проложить в ближайшие несколько лет.

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