ФСБ задержала мошенников, похитивших у россиян 7 млрд рублей через украинские колл-центры

|
Евгения Романова
Евгения Романова 133 0

ФСБ задержала пятерых мошенников за хищение у россиян 7 млрд рублей для ВСУ

Фото, видео: ЦОС ФСБ России ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

У подозреваемых изъяли компьютеры, средства связи и деньги, на их движимое и недвижимое имущество наложены аресты.

Российские силовики при взаимодействии со следственным департаментом МВД РФ пресекли деятельность пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Указывается, что задержанные причастны к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, который используется украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у россиян денег в особо крупном размере. Этими средствами преступники оплачивают через иностранные банки услуги связи и поддержание своего оборудования, а также отдают их ВСУ.

«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины… По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Всего силовики установили и задержали пять участников этой группы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и в отношении них избрана мера в виде заключения под стражу. В ходе обысков силовики изъяли у задержанных компьютеры, средства связи, деньги, цифровые активы, а также драгоценности и предметы роскоши. На объекты движимого и недвижимого имущества наложены аресты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Мариуполя задержали после взлома и блокировки сайта госуниверситета. В настоящее время силовики проверяют, не работал ли подозреваемый на украинские спецслужбы.

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

11:29
Путин поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской области
11:22
Сидел в засаде, ждал наркокурьера: кто и за что убил полицейского в Подмосковье
11:22
Вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке
11:18
«Полное разрушение»: на Украине заявили о нескольких уничтоженных электростанциях
11:16
Танки в деле: модернизированные Т-72-Б3 громят ВСУ в Херсонской области
11:07
Кимми дома: в Крыму в море выпустили спасенного дельфина

Сейчас читают

Никто не мог подумать: что известно о подозреваемом в убийстве полицейского в Подмосковье
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
Боится не успеть? Зачем больной раком Карл III рвется в Австралию
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок