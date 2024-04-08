Листерии и стафилококк: в московской шаурме обнаружили опасные бактерии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Роскачество обнаружило листерии и стафилококк в шаруме Москвы и Петербурга

Листерии и стафилококк: в московской шаурме обнаружили опасные бактерии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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В Роскачестве предупреждают, что употребление такого продукта может быть жизненно опасно.

Опасные бактерии, включая листерии и золотистый стафилококк, обнаружены в шаурме, которую изготавливают и продают в Москве и Санкт-Петербурге. Исследование продукции провело Роскачество, опубликовав затем его результаты, передает ТАСС.

Специалисты провели 29 торговых марок, среди которых только две соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам по микробиологии.

Кишечную палочку выявили в шаурме 15 производителей: Ozon fresh, Restoria, «Вкусвилл», Dostаевский, «Мираторг», «Глобус», «Самая вкусная шаурма», Chef Doner, «Добрые съести», «Кафе кебаб», «Шаверленд», «Шаверно», «Кручу верчу», «Просто Вася», «Super кебаб». Это говорит о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении либо нарушении условий перевозки и хранения продуктов. При употреблении шаурмы с кишечной палочкой человек может получить пищевое отравление.

Кроме того, смертельно опасный золотистый стафилококк S. aureus и листерии были обнаружены в продукции «Ашана». Вторую бактерию также нашли в шаурме от Chef Doner. В Роскачестве предупредили, что употребление такой продукции может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза.

Роскачество после выявления нарушений обратилось в контрольно-надзорные органы. Торговые сети Spar, «Лента», «Ашан», «Пятерочка» уже провели внутреннее расследование. Другие бренды также скорректировали правила производства шаурмы и отправили заявки на повторное тестирование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в шаурму попадают опасные инфекции.

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