Паслер пожаловался на невозможность переодеться из-за наводнения в Оренбуржье

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 107 0

Главе региона также пришлось отложить долгожданный отпуск.

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пожаловался на встрече с жителями, что из-за наводнения после прорыва дамбы несколько дней ходит в одной и той же одежде. Более того, ему пришлось отложить «первый за пять лет» отпуск.

«Конечно, проще всего взять и найти кого-то одного, что кто-то плохой, кто-то во всем виноват и потом, соответственно, об этом говорить и превращаться, соответственно, в неуправляемую толпу. Только, честно говоря, я ряду товарищей удивляюсь, я сейчас про вас говорю. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, живу здесь, даже одежду поменять еще ни разу не смог. Ни поспать, ни помыться, ни одежду поменять. У меня нет ее потому что, я приехал сразу сюда. Первый раз за пять лет взял отпуск за неделю и не пошел», — говорит глава региона.

При этом перед началом встречи Паслер в резкой манере потребовал людей убрать телефоны. Те возмутились, что без видеозаписей не смогут иметь доказательства, потому как «местные СМИ все вырежут».

Общению главы региона с людьми предшествовала несанкционированная акция у здания администрации Орска, на которую собрались пострадавшие от прорыва дамбы. 

Их, в частности, возмутила скорость реакции местных чиновников на начало ЧС. Позднее мэр Орска Василий Козупица и представители администрации вышли к собравшимся, предложив обсудить претензии внутри здания мэрии.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков.

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