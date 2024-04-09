Народный фронт организовал выдачу гумпомощи жителям Оренбуржья

Поддержку тем, кто лишился крова во время наводнения в Оренбургской области, сейчас оказывают волонтеры и неравнодушные жители. Во многих городах и селах открыли пункты выдачи гуманитарной помощи.

В них можно получить все самое необходимое, в первую очередь — питьевую воду и еду, лекарства, а также средства гигиены. Но поскольку многие, спасаясь от паводка, смогли забрать только документы, в пострадавший регион сейчас активно привозят одеяла и пледы, теплую одежду, посуду и даже бытовую технику.

Один из крупнейших пунктов открыли у входа в местный Ледовый дворец. К арене пришли сотни жителей города, принесли личные вещи, которые передали пострадавшим.

В сборе помощи принял участие и футбольный клуб «Оренбург». Накануне команда сыграла матч с казанским «Рубином», и все средства от продажи билетов также направили людям, которых затронуло природное бедствие.