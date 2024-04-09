Народный фронт организовал выдачу гумпомощи жителям Оренбуржья
Один из крупнейших пунктов открылся у входа в местный Ледовый дворец.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Поддержку тем, кто лишился крова во время наводнения в Оренбургской области, сейчас оказывают волонтеры и неравнодушные жители. Во многих городах и селах открыли пункты выдачи гуманитарной помощи.
В них можно получить все самое необходимое, в первую очередь — питьевую воду и еду, лекарства, а также средства гигиены. Но поскольку многие, спасаясь от паводка, смогли забрать только документы, в пострадавший регион сейчас активно привозят одеяла и пледы, теплую одежду, посуду и даже бытовую технику.
Один из крупнейших пунктов открыли у входа в местный Ледовый дворец. К арене пришли сотни жителей города, принесли личные вещи, которые передали пострадавшим.
В сборе помощи принял участие и футбольный клуб «Оренбург». Накануне команда сыграла матч с казанским «Рубином», и все средства от продажи билетов также направили людям, которых затронуло природное бедствие.
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