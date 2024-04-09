«Очень большой и важный шаг»: Гуцул объяснила важность соглашения с ПСБ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 37 0

Гуцул назвала соглашение с ПСБ важным для гагаузского народа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Председатель банка и глава автономии подписали документы о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве с ПСБ, обеспечивающее открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии, имеет большую важность для народа автономии. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным рассказала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

«Соглашение очень важное для гагаузского народа, потому что у бюджетной сферы, у пенсионеров будет возможность получить и надбавку к заработной плате, к пенсии. К сожалению, с приходом действующей власти PAS жители всей страны, всей Республики Молдова живут в бедности, и с каждым днем все беднее и беднее», — призналась башкан.

По словам политика, соглашение с ПСБ, в рамках которого будут действовать карты МИР, помогут изменить ситуацию в лучшую сторону.

«Это очень большой шаг, это очень важный шаг для гагаузских жителей. Поэтому скоро я прилечу на родину с хорошими новостями», — подчеркнула Гуцул.

В рамках соглашения жителям Гагаузии будут предоставляться различные банковские услуги с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права. Таким образом, ПСБ и автономная республика будут взаимодействовать по услугам гуманитарного характера, реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гуцул назвала условие выхода Гагаузии из состава Молдавии.

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