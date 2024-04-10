Волонтеры со всей России едут в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

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Дополнительные руки никогда не помешают.

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

В пострадавшие регионы Оренбургской области сейчас приезжают добровольцы и волонтеры со всей страны. В зоне паводков, конечно, очень много спасателей, военных, казаков, но дополнительные руки никогда не помешают.

Вот, например, участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они уже имеют опыт работы в чрезвычайных ситуациях, у всех есть специальная подготовка.

Сейчас студенты выполняют самую необходимую работу — круглосуточно патрулируют на лодках пострадавшие районы. В частности, вывозят тех. кто до последнего не хотел покидать дома.

О своей поддержке заявили и представители крупного бизнеса. Одной из первых стала компания «Альфа-Групп».

Банк выделил миллиард рублей пострадавшим от паводков. Эти деньги пойдут в первую очередь на восстановление жилья.

Тема:
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