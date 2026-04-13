«Россети» работают в усиленном режиме в регионах с высокими рисками паводков

Андрей Черненко

По данным МЧС, населенные пункты подтоплены более чем в 40 субъектах РФ.

Энергетики заблаговременно подготовились к паводку

Фото: ПАО "Россети"

Паводки в регионах России

Энергетики заблаговременно подготовились к паводковому периоду. В компании напомнили, что во время весеннего половодья возникает риск для надежной работы сетевого комплекса: интенсивное таяние снегов, подъем воды в реках и обильные осадки могут повредить линии электропередачи, подстанции и кабельные сооружения.

С начала зимы проводятся внеплановые осмотры подстанций и ЛЭП в зоне возможного подтопления (с учетом статистики за последние три года), организуются тренировки персонала, рассказали в «Россетях». Кроме того, выполнены проверки аварийных запасов оборудования и материалов, резервных источников электроснабжения, насосов и спецтехники, актуализированы схемы резервного электроснабжения населения и социально значимых объектов.

Во всех филиалах и дочерних обществах ПАО «Россети» организовано взаимодействие с территориальными подразделениями Росгидромета и МЧС России, местными органами власти. Также в марте компания приняла участие в командно-штабных учениях МЧС России, где отрабатывалось межведомственное взаимодействие.

В период активной фазы паводка обеспечивается постоянный контроль за состоянием энергообъектов, подчеркнули в компании. В случае, если уровень воды приближается к критической отметке и дальнейшая работа становится небезопасной, принимается решение о превентивном отключении оборудования. Это позволяет избежать коротких замыканий, а также поражения людей и животных электрическим током.

