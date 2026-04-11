В Алтайском крае из-за паводка подтопило 27 жилых домов

В Алтайском крае в результате подтоплений пострадали 27 жилых домов. Об этом 11 апреля сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Больше всего пострадавших домов в селе Хабары — 17. Еще два — в селе Большеромановка, два — в поселке Нижняя Суетка, два — в селе Тюменцево, два — в селе Вылково. По одному дому подтоплено в Красногорском и Прослаухе.

Кроме того, в зоне подтопления находятся 242 приусадебных участка, три участка автодорог и один низководный мост. На месте работают оперативные группы с беспилотниками, а также 10 групп пожарно-спасательных гарнизонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подтопленные районы Дагестана направлено дополнительное подкрепление из 100 сотрудников МЧС России. Они займутся ликвидацией последствий наводнения. Соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Александр Куренков.

Спасатели из Донского спасательного центра МЧС РФ уже приступили к работе. Вместе с ними в зону бедствия доставлено 30 единиц техники. В настоящее время специалисты обходят частные дома и придомовые территории, очищают участки и обеспечивают местных жителей продуктами питания. Также проводится дезинфекция затопленных территорий и объектов инфраструктуры.

