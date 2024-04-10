Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1022 сантиметров

К данному моменту в областном центре Оренбуржья подтоплено почти две тысячи жилых домов. В потенциально опасной зоне — вся застройка вдоль рек Урал и Сакм-Ара.

Участки, куда пришла вода, обесточивают и отключают газ, в Оренбурге проводится массовая эвакуация. В зоне стихийного бедствия находится корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

За ночь Урал поднялся на 50 сантиметров — уровень воды продолжает расти. Вода пришла в дома среди ночи мощным потоком.

К своему дому Татьяна добирается на лодке. Помогает сосед — военнослужащий с позывным «Урал». После тяжелого ранения — в отпуске. Его дом тоже ушел под воду.

«Если у меня есть возможность помочь людям, почему я должен оставаться в стороне?» — отметил мужчина.

Машина Татьяны наполовину в воде. Как эвакуировать ее — не знает.

«Вода как хлынула, мы ее вывезли сюда, думали, что не затопит. В пятницу вода была еще там далеко», — говорит Татьяна.

Три года назад купили дом, переехали из квартиры в центре. Теперь жить негде, отец Татьяны Иван Белов показывает последствия потопа.

«Я утром встал, воды во дворе нету, а потом плавает все», — рассказал мужчина.

А вот так сейчас выглядит набережная города: фонари плывут по реке, территория оцеплена, дежурят патрули. Объявлена эвакуация.