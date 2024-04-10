Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1022 сантиметров

Эфирная новость 559 0

Так сейчас выглядит набережная города: фонари плывут, территория оцеплена, дежурят патрули.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

К данному моменту в областном центре Оренбуржья подтоплено почти две тысячи жилых домов. В потенциально опасной зоне — вся застройка вдоль рек Урал и Сакм-Ара.

Участки, куда пришла вода, обесточивают и отключают газ, в Оренбурге проводится массовая эвакуация. В зоне стихийного бедствия находится корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

За ночь Урал поднялся на 50 сантиметров — уровень воды продолжает расти. Вода пришла в дома среди ночи мощным потоком.

К своему дому Татьяна добирается на лодке. Помогает сосед — военнослужащий с позывным «Урал». После тяжелого ранения — в отпуске. Его дом тоже ушел под воду.

«Если у меня есть возможность помочь людям, почему я должен оставаться в стороне?» — отметил мужчина.

Машина Татьяны наполовину в воде. Как эвакуировать ее — не знает.

«Вода как хлынула, мы ее вывезли сюда, думали, что не затопит. В пятницу вода была еще там далеко», — говорит Татьяна.

Три года назад купили дом, переехали из квартиры в центре. Теперь жить негде, отец Татьяны Иван Белов показывает последствия потопа.

«Я утром встал, воды во дворе нету, а потом плавает все», — рассказал мужчина.

А вот так сейчас выглядит набережная города: фонари плывут по реке, территория оцеплена, дежурят патрули. Объявлена эвакуация.

Тема:
Паводки в регионах России
10 апр
«Работает штатно»: 20-километровую дамбу в Орске обслуживали всего два человека
10 апр
Файзуллин пообещал восстановить пострадавшее от паводка жилье в Орске
10 апр
Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье уменьшили на четверть
10 апр
«Стройте качественно»: бобры начали возводить «плотины» в затопленном Орске
10 апр
Страшные последствия: какие заболевания грозят людям в зоне затоплений
10 апр
Потоп уральского масштаба: репортаж из ушедшего под воду Орска
10 апр
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 942 сантиметров
10 апр
Волонтеры со всей России едут в пострадавшую от паводка Оренбургскую область
10 апр
Вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара попала в потенциальную зону подтопления
9 апр
Глава МЧС Куренков прибыл в Тюмень из-за ситуации с паводками в регионах
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:37
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,7
21:24
Посольство России раскритиковало грядущий саммит по Украине в Швейцарии
21:11
Волонтеры в Петербурге помогли жабам добраться до нереста через трассу
20:59
В НАТО заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в альянс
20:57
«Работает штатно»: 20-километровую дамбу в Орске обслуживали всего два человека
20:48
Файзуллин пообещал восстановить пострадавшее от паводка жилье в Орске

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок