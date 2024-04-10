«Работает штатно»: 20-километровую дамбу в Орске обслуживали всего два человека

Тем временем в распоряжении «Известий» оказались документы, из которых становится понятно, что за состоянием дамбы, прорыв которой привел к катастрофе в Орске, следили всего два человека. Вдвое сократился и объем работ и денег на обслуживание защитного сооружения.

А за пару дней до ЧП власти приняли отчет подрядчика о том, что дамба работает штатно. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков изучил эти бумаги.

Двадцатикилометровая дамба в Орске продолжает разрушаться буквально на глазах. В хрупкой насыпи — трещины: первый, второй, а теперь еще и третий прорыв — один из самых больших.

Отсюда примерно три километра до места первого прорыва. Вода просто смыла берег. Вода, уничтожившая эту часть дамбы, продолжает заливать 6-й микрорайон, а это сотни домов, отрезанных от цивилизации.

«Четыре метра, мы предупреждали, но нам никто не поверил, не приехал», — рассказал местный житель.

В распоряжении «Известий» оказался акт приемки работ по эксплуатации дамбы. За месяц до прорыва на ее содержание и обслуживание было потрачено всего 76 тысяч рублей.

А этот документ подписан профильными службами 3 апреля. Согласно ему, работы выполнены в полном объеме, и это, внимание, за два дня до потопа. Примерно в этот же день дамбу проверял и мэр города.

— Вы считаете, что я господь Бог, который остановит воду, которая пришла в немыслимых количествах? — негодовал мэр Орска Василий Козупица.

— Можно ли было что-то сделать?

— Подсыпать имеется ввиду или еще что-то? Ну, понимаете, это не сыграет роли. Вы не сможете перекрыть такой поток воды.

Перекрыть, конечно, было уже нельзя, а вот спрогнозировать — вполне. Опять же, согласно документам, изученным «Известиями», накануне прорыва на дамбе трудились всего двое сотрудников.

Согласно отчету подрядчика, в течение всего марта, то есть накануне паводка, на дамбе работали: один самосвал (десять часов за месяц), один рабочий и один «специалист» (без указания, чем и сколько он занимался).

В акте приемки подпись подрядчика тоже есть. Это компания «Спецавтотехуправление», ее основной офис находится в Старом городе — и он тоже затоплен.

Эта фирма уже несколько лет выигрывает муниципальные контракты на обслуживание дамбы. И затраты на ее содержание снижаются каждый год, как и количество персонала.

Сравним отчет 2020 и 2023 годов. Три года назад объем работ на дамбе был в три раза больше.

Например, тогда в паводковый период сотрудников должно было быть не менее четырех, а сам обход проводился «ежедневно» или «три раза в сутки». Специалисты тратили на осмотр 720 часов.

В апреле 2024 за 20 километрами дамбы, плотины и канала присматривали всего двое, а число часов их работы сократилось в 3,5 раза — до 207. С бюджетными деньгами на обслуживание плотины точно такая же история — тотальное секвестрование.

Расходы на эксплуатацию плотины за несколько лет упали — с 2,7 до 1,6 миллиона рублей, и это при том, что о надвигающемся паводке не знал только ленивый. Но в городском бюджете оказались другие приоритеты.

4,1 миллиона на клумбы. Еще 727 тысяч — на такие же цветники рядом с мэрией, а 268 миллионов — на благоустройство площади перед администрацией.

Это в 167 раз больше, чем годовое обслуживание дамбы. Вот во что вылилась такая бюджетная политика города, которому теперь придется расплачиваться гораздо большими суммами за свои ошибки.