Еще 5 минут! Панда Катюша не хочет просыпаться и сладко потягивается

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Панда Катюша любит сладко спать

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Черно-белая озорница порой затихает, чтобы увидеть мечтательные сны.

Панда Катюша, маленькая звездочка Московского зоопарка, обожает не только куролесить и играть, но и крепко спать. Черно-белая медведица, как и многие другие детки, не любит рано вставать. Милыми кадрами в своем Telegram-канале поделилась директор зоосада Светлана Акулова.

Дни Катюши наполнены весельем и играми. Она уже достаточно подросла, чтобы переехать в большой вольер в павильон «Фауна Китая». Так как теперь места стало достаточно, мишка может разгуляться — Катюша уже привыкла к новой обстановке.

Очаровательная дочка Диндин много времени проводит с мамой, и спят они тоже вместе. Так, пока большая панда сладко сопит на бревенчатом мостике, ее любимый детеныш ворочается рядом. Ей совсем не хочется просыпаться, и она продолжает потягиваться, желая вновь окунуться в мечтательные сны. Главное в полудреме не упасть с бревнышек!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша научилась выбираться из вольера.

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