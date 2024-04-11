Тем временем Германия дала добро на размещение своих баз на территории Литвы.

Прибытие военных Германии в Литву указывает на подготовку Североатлантического альянса к войне с Россией. Об этом пишет Advance.

«Прибытие пяти тысяч немецких солдат в Литву — действительно историческое событие. <…> Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем», — говорится в публикации.

Указывается, что в блоке неоднократно заявляли о возможном столкновении в ближайшем будущем, произойти оно может до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия напряглась из-за риторики НАТО в отношении России. Финский президент Александер Стубб призвал страны блока быть менее воинственными с Москвой.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.