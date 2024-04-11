«Началось»: на Западе заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией

|
Евгения Романова
Евгения Романова 200 0

Advance: прибытие немецких военных в Литву стало знаком подготовки НАТО к войне

«Началось»: на Западе заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тем временем Германия дала добро на размещение своих баз на территории Литвы.

Прибытие военных Германии в Литву указывает на подготовку Североатлантического альянса к войне с Россией. Об этом пишет Advance.

«Прибытие пяти тысяч немецких солдат в Литву — действительно историческое событие. <…> Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем», — говорится в публикации.

Указывается, что в блоке неоднократно заявляли о возможном столкновении в ближайшем будущем, произойти оно может до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия напряглась из-за риторики НАТО в отношении России. Финский президент Александер Стубб призвал страны блока быть менее воинственными с Москвой.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
В поиске спасителей: выжившие в «Крокусе» ищут своих ангелов-хранителей
17:25
Британец разрезал жену на 200 частей и неделю хранил их дома
17:17
Сплошная вода и только крыши домов: как сейчас выглядит место разрушения дамбы в Орске
17:16
«Постарались связаться»: Шукшина поговорила с дочерью после новостей об аресте
16:57
Станет мамой в третий раз: певица Рианна мечтает о большой семье
16:54
Подробности «Катынского дела»: ФСБ рассекретила архивы о казнях поляков нацистами

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок