«Очень опасное пойло»: что категорически запрещено смешивать с вином

Из-за употребления этого «коктейля» урон наносится поджелудочной железе и печени.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что ни в коем случае нельзя смешивать вино с йогуртом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Специалист утверждает, что полученная смесь содержит огромное количество сахара. В результате происходит стремительное развитие сахарного диабета.

«Данное пойло очень опасно, так как содержит огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение „легкости“ напитка. Из-за этого человек начнет злоупотреблять, что приводит к еще большему поступлению в организм этилового спирта», — говорит эксперт.

В результате значительно повреждаются печень и поджелудочная железа, негативный эффект ощутит и головной мозг. Повышается риск атеросклероза, а также жирового перерождения печени, резюмировал Умнов.

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