Глава МИД Великобритании безуспешно пытался уговорить американцев ускорить выделение помощи Украине.

Визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в США обернулся полным фиаско. Об этом говорится в статье EADaily.

Издание приводит мнение политолога Малека Дудакова, который отметил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон «красиво отшил» Кэмерона, когда тот отчаянно пытался встретиться с ним, чтобы ускорить согласование помощи Украине. Лидер республиканцев просто проигнорировал приезд британского министра, пояснил эксперт.

Не меньший позор ожидал Кэмерона в переговорах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По словам Дудакова, тот не забыл, как британец всячески оскорблял его в 2016 году — такого Трамп не прощает, уверен эксперт.

После этого глава британского МИД провел пресс-конференцию с главой Госдепа Энтони Блинкеном, на которой заявил, что вовсе не пытается учить американцев тратить деньги, но тут же призвал их спустить десятки миллиардов долларов на помощь Украине.

Тем временем киевский режим срочно начал обхаживать республиканцев, добавил Дудаков. Он обратил внимание на то, что украинский президент Владимир Зеленский уже зазывает Трампа в Киев, а руководитель его офиса Андрей Ермак обращается через СМИ к американским религиозным сообществам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп отказался от приглашения Зеленского посетить Украину.