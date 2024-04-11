Кандидат в президенты США получил приглашение от Владимира Зеленского.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от приглашения главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на заявление его предвыборного штаба.

«С Зеленским не было никаких контактов, а президент Трамп публично заявил, что ему нецелесообразно ехать в Украину сейчас, когда он не является главнокомандующим», — приводит издание текст заявления.

Таким образом в штабе прокомментировали интервью Зеленского, который через СМИ пригласил Трампа в Киев, чтобы «объяснить тому свои идеи».

По мнению некоторых западных СМИ, Трамп в случае победы на выборах, назначенных на осень 2024 года, планирует оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Этот подход значительно отличается от политики нынешнего американского лидера Джо Байдена, который фокусируется на оказании военной поддержки Украине.

Миллиардер, который однажды уже занимал Овальный кабинет, неоднократно говорил о намерении прекратить украинский конфликт в случае победы. Так, он утверждал, что сумел бы убедить Россию и Украину договориться о разрешении кризиса всего за 24 часа.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп заявил о готовности позвонить Путину в связи с терактом в «Крокусе».