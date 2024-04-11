Убитая горем вдова Кунгурова на похоронах держала в руках особый предмет

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 363 0

В Москве состоялись похороны певца Евгения Кунгурова

Убитая горем вдова Кунгурова на похоронах держала в руках особый предмет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В Москве прошла церемония прощания с артистом.

На Троекуровском кладбище прошла церемония прощания со звездой шоу «Голос» Евгением Кунгуровым. Об этом сообщает StarHit.ru.

Вдова музыканта Ирина Меледина сначала никак не комментировала смерть мужа. Однако позже все же обратилась к журналистам.

«Хотите знать, ушел ли он от меня? Он от меня не ушел, он навсегда со мной, в наших детях. Спасибо всем, что пришли», — эмоционально произнесла она.

Женщина, как отмечается, во время похорон крепко сжимала обручальное кольцо. Одета она была, как и подобается траурному событию, во все черное. 

У Кунгурова остались двое детей, рожденных в браке с Мелединой — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна. В прошлом году жена подавала на развод с артистом, но суд вернул им заявление.

О смерти Кунгурова стало известно 8 апреля. По предварительным данным, это было самоубийство, а сам певец в последнее время наблюдался у психиатра.

Незадолго до трагедии жена исполнителя получила от него тревожное по содержанию сообщение. Он предупредил супругу о своих намерениях.

Это встревожило ее, но из-за невозможности оперативно приехать в Москву жена Кунгурова отправила в квартиру спасателей и психолога. Подъехав к дому, они увидели лежащее на земле тело артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщил, можно ли было предотвратить смерть певца Кунгурова.

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Убитая горем вдова Кунгурова на похоронах держала в руках особый предмет

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