В Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана
Галант: прямой удар Ирана по Израилю обернется последствиями
Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office
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Чем может ответить еврейское государство?
Прямой удар Ирана по Израилю обернется последствиями для атакующей страны. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант во время беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает телеканал Al Jazeera.
«Любая прямая атака Ирана потребует от Израиля нанесения соответствующего удара», — заявил Галант.
Телеканал отметил, что главы Минобороны обсуждали план подготовки к «возможной эскалации в регионе». Если Иран нанесет удар по Израилю, то получит соответствующий ответ.
До этого еврейское государство атаковало консульство Ирана в Сирии. В результате удара погибло несколько высокопоставленных офицеров.
Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предостерегли от посещения стран Ближнего Востока в связи с нестабильной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта.
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