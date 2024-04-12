Уровень воды в реке Тобол может вырасти в три раза около Кургана

Эфирная новость 199 0

Сейчас в городе укрепляют дамбы, продолжают эвакуацию и увеличивают запасы в пунктах временного размещения.

Уровень воды в реке Тобол может вырасти в три раза около Кургана

Фото: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Паводки в регионах России

В Кургане и его окрестностях эвакуировали шесть тысяч человек из потенциально опасной зоны. Уже в выходные в городе ожидают пик паводка.

Сейчас вода в реке Тобол держится на отметке около четырех метров, но скоро может вырасти в два-три раза. Поэтому сейчас в Кургане укрепляют дамбы, продолжают эвакуацию и увеличивают запасы в пунктах временного размещения — их в регионе открыто около сотни.

Ранее 5-tv.ru писал, что пик паводка сейчас переживает Оренбург. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, давно преодолев критическое значение.

Количество подтопленных участков и домов увеличивается с каждым часом. Самая сложная ситуация в частном секторе.

Тема:
Паводки в регионах России
12 апр
Целый поселок ушел под воду в Кузбассе из-за паводка
12 апр
Пик паводка наступил в Оренбурге на фоне рекордного уровня воды в реке Урал
11 апр
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил исторический максимум
11 апр
Паслер оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области
11 апр
Сплошная вода и только крыши домов: как сейчас выглядит место разрушения дамбы в Орске
11 апр
«На связи — Курган, Оренбург и Тюмень»: Путин провел совещание о паводках в России
11 апр
Всем нужна помощь: поселок в Курганской области стремительно уходит под воду
11 апр
Файзуллин пообещал разобраться в причинах прорыва дамбы в Орске: «Огромная масса воды»
11 апр
Уровень реки Урал в районе Оренбурга вырос на 6 сантиметров за 2 часа
11 апр
Борт МЧС доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область
+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

5:39
«На мне учатся лечить»: что сейчас происходит с тяжело больной Мельниковой
5:28
Уровень воды в реке Тобол может вырасти в три раза около Кургана
5:26
«Третья мировая»: как Иран ответит на «пощечину» Израиля
5:22
На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы
5:13
Стало известно о гибели адвоката Чикатило под Луганском
5:05
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок