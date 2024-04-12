Уровень воды в реке Тобол может вырасти в три раза около Кургана
Сейчас в городе укрепляют дамбы, продолжают эвакуацию и увеличивают запасы в пунктах временного размещения.
Фото: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru
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В Кургане и его окрестностях эвакуировали шесть тысяч человек из потенциально опасной зоны. Уже в выходные в городе ожидают пик паводка.
Сейчас вода в реке Тобол держится на отметке около четырех метров, но скоро может вырасти в два-три раза. Поэтому сейчас в Кургане укрепляют дамбы, продолжают эвакуацию и увеличивают запасы в пунктах временного размещения — их в регионе открыто около сотни.
Ранее 5-tv.ru писал, что пик паводка сейчас переживает Оренбург. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, давно преодолев критическое значение.
Количество подтопленных участков и домов увеличивается с каждым часом. Самая сложная ситуация в частном секторе.
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