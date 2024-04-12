Сорвали план: как советские солдаты помешали группе французов-нацистов в 1943-м

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 47 0

ФСБ рассекретила архив об операции против группы французов под Брянском

Сорвали план: как советские солдаты помешали группе французов-нацистов в 1943-м

Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неподалеку от Брянска немецкие гарнизоны регулярно пополнялись составом специального «легиона по борьбе с большевизмом».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила архивный документ со сводкой об уничтожении под Брянском в январе 1943 года группы французов, воевавших за гитлеровскую Германию. Материал опубликован на сайте Президентской библиотеки.

Как стало известно, группа пыталась занять один из населенных пунктов, однако бойцы органов государственной безопасности предотвратили нападение 7 января 1943 года. Сотрудник НКВД СССР Павел Судоплатов доложил об этом 16 января заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову.

Взятый в плен французский капрал Роберт Гестен рассказал, что «немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов». Боевики ожидали подкрепление в виде авиации и танков.

Кроме того, в сообщении Павла Судоплатова говорилось, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны, располагавшиеся в населенных пунктах неподалеку от Брянска и прилегающие к железной дороге Унеча-Сураж, «пополняются за счет французов» из специального «легиона по борьбе с большевизмом», а также благодаря «украинским националистам».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден и Шольц отвергли идею президента Франции Макрона перейти «красные линии» в отношении РФ.

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

11:44
МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве
11:31
Неизвестный с ножом набросился на полицейских в Уфе
11:22
Космонавты Дмитрий Петелин и Андрей Федяев удостоены звания Героя России
11:20
Почувствовать себя героем: фестиваль «Город без опасности» прошел в Москве
11:11
С логикой беда: Захарова высмеяла инициативу властей Эстонии по РПЦ
10:59
ФСБ задержала жителя Кубани за передачу Украине сведений о войсках России

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок