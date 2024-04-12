«Днище полное»: жена Соболева отреагировала на фото мужа с Седоковой

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 34 0

Жена Соболева разозлилась из-за фотографии супруга с Анной Седоковой

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; Instagram* / sobolevanatalia_; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Юморист посидел на коленях у артистки, но для Натальи подобное поведение недопустимо.

Супруга популярного юмориста Ильи Соболева разозлилась из-за фотографии мужа с певицей Анной Седоковой. Кадр комик опубликовал в своем Telegram-канале, однако после возмущений возлюбленной поспешил удалить пост. Мыслями Наталья Соболева поделилась с подписчиками в личном блоге.

На фотографии Илья сидит на коленях у исполнительницы. Блогер не поняла юмора мужа и публично осудила его поступок.

«По поводу сидения на ручках — то, что мне прислали — я была сама немножко в шоке, потому что для меня это днище полное, когда женатый мужчина и женатая девушка какие-то вещи делают несогласованно со второй половинкой», — возмущается жена Соболева.

Она рассказала, что подобное поведение у нее не укладывается в голове: себе она никогда не позволит так себя вести, пусть даже в шутку или ради контента. 

«Ладно ее муж (Анны Седоковой — Прим. ред.) позволяет сидеть у каждого на коленях, но я это не приемлю! Это говорит об интеллекте мужчины, который не уважает свою женщину! Даже если это для ролика», — написала ранее Наталья.

Блогер также добавила, что ни за что не опустится «до такого», так как понимает границы дозволенного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогеры Чекалины эмоционально прокомментировали развод.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

16:20
Бизнес-коуч Портнягин задержан в Ростове-на-Дону
16:14
«Йети — это я»: Павел Кашин рассказал, о чем его новый альбом
16:07
В Евросоюзе решили уголовно наказывать за обход санкций
16:01
«Днище полное»: жена Соболева отреагировала на фото мужа с Седоковой
15:43
В России проводят эксперимент по имитации долговременной экспедиции на Луну
15:38
ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ВСУ

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок