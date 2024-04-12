«Днище полное»: жена Соболева отреагировала на фото мужа с Седоковой

Юморист посидел на коленях у артистки, но для Натальи подобное поведение недопустимо.

Супруга популярного юмориста Ильи Соболева разозлилась из-за фотографии мужа с певицей Анной Седоковой. Кадр комик опубликовал в своем Telegram-канале, однако после возмущений возлюбленной поспешил удалить пост. Мыслями Наталья Соболева поделилась с подписчиками в личном блоге.

На фотографии Илья сидит на коленях у исполнительницы. Блогер не поняла юмора мужа и публично осудила его поступок.

«По поводу сидения на ручках — то, что мне прислали — я была сама немножко в шоке, потому что для меня это днище полное, когда женатый мужчина и женатая девушка какие-то вещи делают несогласованно со второй половинкой», — возмущается жена Соболева.

Она рассказала, что подобное поведение у нее не укладывается в голове: себе она никогда не позволит так себя вести, пусть даже в шутку или ради контента.

«Ладно ее муж (Анны Седоковой — Прим. ред.) позволяет сидеть у каждого на коленях, но я это не приемлю! Это говорит об интеллекте мужчины, который не уважает свою женщину! Даже если это для ролика», — написала ранее Наталья.

Блогер также добавила, что ни за что не опустится «до такого», так как понимает границы дозволенного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогеры Чекалины эмоционально прокомментировали развод.

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