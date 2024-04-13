Олег Майами ответил хейтерам на обвинения в отсутствии таланта

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 19 0

Олег Майами пошутил, что стал популярным благодаря своим бывшим

Олег Майами ответил хейтерам на обвинения в отсутствии таланта

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Кого артист «благодарит» за успешную карьеру?

Певец Олег Майами иронично признался, что популярным он стал благодаря своим бывшим избранницам, а не наличию таланта. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Конечно, если бы не мои бывшие — меня бы сегодня не было. Это все правда. Я не талантливый совершенно», — поделился артист.

Теперь ему хотелось бы найти немедийную девушку, добавил исполнитель. У Майами действительно есть опыт отношений со звездами.

Одной из его избранниц стала блогер Айза, бывшая жена рэпера Гуфа. Их роман длился около полутора лет.

За время отношений они часто расставались, а затем вновь сходились, что придавало особую пикантность ситуации. В итоге Майами признался, что та стала первой женщиной, которая его сильно разочаровала, а в ответ получил обвинения в абъюзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший телеведущей и блогера Виктории Бони спровоцировал слухи о романе с Айзой.

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