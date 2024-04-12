Бизнес-коуч Портнягин задержан в Ростове-на-Дону

При этом ранее сообщалось, что он полностью возместил ущерб по делу о неуплате налогов.

Фото: Instagram* / portnyagin

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Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин задержан правоохранителями в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительной информации, причиной задержания могло стать уголовное дело о налоговых преступлениях. Ожидается, что Портнягина в ближайшее время доставят в Москву на допрос. * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ