Бизнес-коуч Портнягин задержан в Ростове-на-Дону

При этом ранее сообщалось, что он полностью возместил ущерб по делу о неуплате налогов.
Фото: Instagram* / portnyagin
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Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин задержан правоохранителями в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, причиной задержания могло стать уголовное дело о налоговых преступлениях. Ожидается, что Портнягина в ближайшее время доставят в Москву на допрос.
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