Блогеру Блиновской разрешили позвонить родным впервые за три месяца
Сколько ей дадут времени на телефонный звонок?
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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Блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в отмывании денег и мошенничестве, разрешили позвонить своим детям. Об этом 5-tv.ru рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.
Она добавила, что телефонный разговор пока не произошел. По словам адвоката, он займет около 15 минут. При этом общение с мужем Алексеем Блиновским запрещено, так как он проходит обвиняемым по тому же делу.
Все время, проведенное в СИЗО, Блиновская ни разу не общалась с детьми и родственниками, поддерживая связь с ними только через адвоката.
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Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей.
Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.
Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блиновская готова продать дом и подписать мировое соглашение с ФНС.
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