Актеру из фильма «Достучаться до небес» Швайгеру грозит ампутация ноги
Артист загремел в больницу на Майорке. Что с ним случилось?
Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius
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Звезда фильма «Достучаться до небес» Тиль Швайгер борется с сепсисом, сообщает издание Bild.
Швайгер на протяжении двух недель принимает антибиотики и проходит лечение в больнице на Майорке. В августе 2023 года актер получил рану на ноге. Он ударился голенью — в порез попали микробы. В результате у него образовалась язва, которая не заживает, а ухудшается с каждым днем.
Существует риск того, что ногу придется ампутировать. Артист не теряет надежды, несмотря на неутешительные прогнозы врачей. Он также планирует уехать в Нью-Йорк на премьеру новой кинокартины Гая Ричи «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», в которой сыграл главную роль. Однако медики пока не разрешают актеру покидать пределы больницы, опасаясь дальнейших осложнений.
Артист начал свою карьеру в 1991 году. Тиль Швайгер получил наибольшую популярность благодаря роли Мартина Бреста в криминальной комедии Томаса Яна «Достучаться до небес».
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