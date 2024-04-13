Собянин: Транспортная инфраструктура Коммунарки станет удобнее для пассажиров

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

В ТиНАО продолжает активно развиваться транспортная доступность.

Собянин: Транспортная инфраструктура Коммунарки станет удобнее для пассажиров

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что новая станция метро Троицкой линии «Коммунарка» готова более чем наполовину.

«За десять лет мы построили две станции метро Сокольнической линии. А скоро завершим строительство еще одной — станция „Коммунарка“ Троицкой линии готова больше, чем наполовину», — сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что параллельно там развивают и дорожную сеть. Сейчас там строится магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, она станет основой дорожного каркаса Новой Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот». Перед началом реставрации был составлен проект работ. В нем специалисты использовали комплексный подход, чтобы восстановить ценные элементы разных периодов.

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