Поджигатель во Владимире мог быть под влиянием ЦИПСО

Мужчина, бросивший коктейли Молотова в здание регионального правительства, мог выполнять команды украинских мошенников.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев не исключил того, что мужчина, пытавшийся поджечь здание регионального правительства, мог находиться под влиянием украинских мошенников.

«По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО) и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом», — написал политик в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в подобных ситуациях злоумышленники заставляют человека взять огромный кредит, а затем обещают якобы списать долг в обмен на противоправные действия. Авдеев добавил, что мошенники действовали под видом правоохранителей.

Неизвестный пытался атаковать здание правительства Владимирской области, бросив в него бутылки с зажигательной смесью. По заявлению местных властей, мужчину удалось задержать, пострадавших от его действий нет.

Против поджигателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом, совершенном из хулиганских побуждений». По предварительным данным МВД, житель Владимира 2000 года рождения бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостям в окна и припаркованные рядом автомобили.

Из-за этого произошло возгорание одного из транспортных средств. Мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео попытки поджога неизвестным здания правительства Владимирской области.