Лучше любой новомодной: как диета «Стол № 10» позволит поправить здоровье

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Она, в частности, предназначена для людей, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы.

Лучше любой новомодной: как диета «Стол № 10» позволит поправить здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Rene Nüsser

Каждого, кто сталкивается с выбором диеты для избавления от лишних килограммов или при какой-либо болезни, терзает их великое разнообразие. Некой «золотой серединой» является «Стол № 10».

Эта диета предназначена для тех, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы и проблемами с сердечной мышцей. Перед тем, как сесть на нее, важно, конечно, проконсультироваться со специалистом.

Однако ее польза в том, что она может быть адаптирована под индивидуальные потребности и состояние здоровья конкретного больного. Именно поэтому не стоит самостоятельно изменять рацион.

К примеру, согласно положениям диеты, человек может употреблять в сутки до трех тысяч килокалорий, среди которых углеводов — не более 300-400 граммов, белков — порядка 90 граммов, жиров — около 70 граммов, натрия хлорида — до шести-семи граммов.

Также следует ежедневно выпивать один-два литра воды. Rsute опубликовал примерное меню диеты «Стол № 10» на каждый день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как есть роллы и худеть.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:51
Хуситы запустили беспилотники в сторону Израиля
1:36
Это что-то новое: какой сигнал послала Россия в адрес Запада запуском МБР
1:21
Вплоть до болезней и горя: какую опасность таят в себе серьги из разных металлов
1:06
Лучше любой новомодной: как диета «Стол № 10» позволит поправить здоровье
0:47
Шуфутинский объяснил нежелание вести в ЗАГС молодую партнершу
0:30
В Иране подтвердили начало атаки на Израиль

Сейчас читают

Поджигатель во Владимире мог быть под влиянием ЦИПСО
«Победителя не будет»: к чему приведет захват Ираном судна бизнесмена из Израиля
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок