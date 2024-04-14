Не только Оренбуржье: в каких еще регионах России ожидаются паводки

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Как встречают приближающуюся весеннюю волну там, где может подтопить?

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

Ученые-гидрологи еще зимой предупреждали, что паводок в этом году будет особенно сильным. Выпало очень много снега зимой, весна пришла аномально ранняя и теплая.

Полузамерзшая пропитанная влагой почва физически не могла впитать такое количество вешних вод. Можно ли в принципе к такому подготовиться?

Как встречают приближающуюся весеннюю волну там, где еще может подтопить? Расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Каждый день на курганскую набережную приходят люди и с тревогой смотрят, на сколько еще поднялась вода в реке Тобол. Критический показатель уже выучили даже дети — девять метров.

После этого останется лишь спасаться бегством. Вот так сейчас выглядит Кировский мост в центре Кургана — все металлические ограждения и отбойники убраны для того, чтобы большая вода могла проходить здесь абсолютно беспрепятственно.

Это место считается одним из самых уязвимых в областном центре, поэтому дополнительно его укрепляли мешками с песком. Вот такая дамба высотой выше человеческого роста появилась буквально за несколько дней.

Борьба с паводком началась, когда бурные потоки еще не достигли границ региона. Укрепление береговой линии продолжалось круглосуточно.

Превентивная эвакуация помогла избежать жертв, когда реки Тобол, Уй, Миасс и Исеть, как и предсказывали гидрологи, все-таки вышли из берегов. Более семи тысяч человек покинули свои дома до прихода большой воды.

Вот в этом месте хорошо видно, какое сильное течение у Тобола: вода продолжает пребывать с колоссальной скоростью, которая буквально сносит человека с ног. И сейчас все эти водные массы направляются вниз — на Курган и другие города.

Первый удар принял юг Зауралья: в поселках Прорывное и Звериноголовское подтоплены десятки участков. Деревня Усть-Уйское оказалась в полной водной блокаде.

«Ну здесь гараж был, он тоже затопленный, вон тоже видите плавает все. Все, что успели убрать — убрали», — говорит жительница поселка Валентина Воробьева.

Из опасных районов людей вывозят на лодках и катерах. На самых тяжелых участках работают специальные вездеходы МЧС.

Эти машины могут передвигаться и по суше, и по воде. Необходимую технику и дополнительные силы спасателей в Курган стягивают со всей России.

Очередной спецборт доставил водоналивные дамбы — их будут использовать на самых сложных направлениях. Всех, кто не уехал к родным и друзьям, размещают в пунктах временного пребывания — сейчас порядка тысячи человек.

Людям обеспечили ночлег, средства гигиены и горячее питание. Для профилактики инфекций пострадавших вакцинируют от гепатита А.

«Видите, я инвалид второй группы, так ходить плохо, а если что случится, надо быстрее и быстрее. Я заранее все собрала, и меня от Уюта увезли, сюда привезли», — делится жительница поселка Корюкино Надежда Каргополова.

Аномальные паводки топят страну от Дальнего Востока до Центральной России. В Кемеровской области с началом ледохода реки смывают целые постройки.

Активная подготовка к паводку идет и в соседней Тюменской области. Пик половодья в Западной Сибири ожидают через 10-12 дней.

Под угрозой подтопления — города Ишим, Тобольск, Ялуторовск и десятки поселков. После крупного половодья семилетней давности власти сделали необходимые выводы: в Тюменской области построили свыше девяти километров новых и реконструировали около восьми километров старых защитных сооружений.

Высота дамб сейчас на метр превышает исторические максимумы подъема воды. По прогнозам, здесь новых рекордов не будет.

Тема:
Паводки в регионах России
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