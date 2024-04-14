В Саратовской области в результате ДТП погибли мужчина с сыном

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 215 0

Еще трое человек госпитализированы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Саратовской области произошло ДТП, в результате которого погибли мужчина и его несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает местное отделение Следственного управления СК России.

По предварительным данным, автомобили Skoda Fabia и Haval столкнулись в Хвалынском районе 14 апреля около 04:30 утра (3:30 по московскому времени — Прим. ред.) неподалеку от города Хвалынск. В результате аварии погибли водитель Skoda и его ребенок — 13-летний мальчик.

В больницу срочно госпитализированы водитель и пассажир Haval, а также женщина из второй машины. Сейчас пострадавшим оказывается помощь.

Специалисты проводят проверку по факту случившегося.

«Следователями СКР выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трамвай «Довлатов» сбил пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге.

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