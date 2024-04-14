Блогер Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 822 0

Уже на следующей неделе суд изберет ему меру пресечения.

Блогер Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Фото: Instagram* / portnyagin

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Следователи подозревают блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ. Правоохранители допросили его в отделе ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

В частности, он проходит подозреваемым по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере»).

Также собеседник сообщил, что Портнягина доставят из Следственного комитета 15 апреля в Тверской суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.

На этой неделе в принадлежащих Портнягину помещениях Club 500 и банного комплекса Siberia проводились обыски и следственные мероприятия. По данным источника, это было связано с делом по неуплате налогов, долг блогера составлял более 124 миллионов рублей. Следователи уточнили, что это сумма за период с 2018 по 2020 год.

Позднее сообщалось, что ущерб по делу Портнягина был возмещен. Тем не менее Портнягина задержали в Ростове-на-Дону 12 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что бизнес-коуч Портнягин доставлен в СК по Московской области.

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